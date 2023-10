Mulher morta após ataques de cães é sepultada sob forte comoção na Bahia

Maria Bárbara Conceição Jesus, de 42 anos, foi sepultada neste sábado (14), sob forte comoção e pedidos de justiça. Bárbara foi morta por três cães da raça rotweiller, na cidade de Camamu, no sul da Bahia. As informações são do g1.

Veja também

A tragédia ocorreu nessa sexta-feira (13), quando Bárbara e o companheiro andavam pela ilha para ir pescar, e foram surpreendidos pelos cães. Segundo o homem, ele não foi atacado pelos animais. Bárbara chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo da vítima foi sepultado no cemitério da ilha Grande, após um cortejo iniciado por volta das 9h, que percorreu as ruas da localidade sob gritos e pedidos de justiça. "Nos ajudem, por favor, a dar esse grito de justiça", disse uma das sobrinhas de Bárbara, Raquel Freitas.

Maria Bárbara Conceição Jesus era marisqueira conhecida na região, e deixou quatro filhos.

Protesto

Após o enterro, alguns familiares e amigos de Bárbara foram até o imóvel onde os cães viviam e realizam um protesto pacífico, que foi acompanhado por policiais militares.

Conforme a polícia, os animais residiam em uma propriedade privada e já foram retirados de lá. Segundo noticiado pelo g1, os tutores relataram que os cães estão sob cuidados de novos responsáveis, em um local seguro.

Ainda não há detalhes sobre como os cães conseguiram fugir do imóvel, no entanto, de acordo com moradores da ilha, os cães costumavam a ficar soltos somente à noite. De dia, era comum eles cavarem a areia do local e passar por debaixo da cerca de proteção.

O líder comunitário, João Goes, relatou ao g1, outros dois casos em que os mesmos cães atacaram parentes dele do lado de fora da propriedade.

"Meus primos foram vítimas dos cachorros. Eles passaram pela propriedade e os cães passaram por debaixo da cerca. Eles ainda chegaram a morder o pé de minha prima. Ela caiu e, por milagre, conseguiu fugir", disse.