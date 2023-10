Chacina em Jequié: família de ciganos, incluindo grávida e criança, é morta no interior da Bahia

Seis pessoas de uma mesma família de ciganos foram mortas a tiros em chacina na manhã desta quinta-feira (5) em Jequié, no sudoeste da Bahia. Entre as vítimas, estão uma jovem de 22 anos que estava grávida de nove meses e uma criança de cinco anos.

Conforme a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), já foram iniciadas diligências para investigar o crime, e imagens de segurança do entorno do local da ocorrência já foram coletadas pelos agentes. As informações são do O Globo.

As vítimas foram dois homens, três mulheres e uma criança. Eles foram identificados como Natiele Andrade de Cabral, 22, Laiane Andrade Barreto, 5; Elismar Cabral Barreto, 23; Sulivan Cabral Barreto, 35; Maiane Cabral Gomes, 45; e Lindivoval de Almeida Cabral, 66.

Execução bárbara

Segundo a tenente da Polícia Militar Isneia Lima, ela "nunca viu uma cena dessas", em sua atuação de 23 anos na corporação e em Jequié;

"A grávida tinha 22 anos e estava já no fim da gravidez com nove meses. E a criança, de 5 anos, estava sentada numa cadeira, com um tiro no peito. As primeiras informações são de que o crime teria sido provocado por uma briga entre famílias. Mas até agora só foi citado o nome de um suspeito", disse ao O Globo.

Jequié é considerada a cidade mais violenta do Brasil, segundo a última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A taxa de homicídios no município chega a 88,8 assassinatos por 100 mil habitantes.

O caso será investigado pela 9ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin).