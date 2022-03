'Mamonas Assassinas': acidente que resultou na morte do grupo completa 26 anos; relembre sucessos

Nesta mesma data, 2 de março, mas em 1996, um acidente aéreo deixaria o Brasil inteiro de luto ao resultar no morte de todos os integrantes do grupo 'Mamonas Assassinas', sucesso absoluto da música brasileira nos anos 90.

A aeronave em que os artistas estavam caiu na Serra da Cantareira, em São Paulo, causando a morte dos cinco integrantes e de mais quatro pessoas.

Dinho, Sérgio Reoli, Samuel Reoli, Bento Hinoto e Júlio Rasec, que tinham uma legião de fãs em solo brasileiro, estavam no auge quando o acidente ocorreu.

Nesta quarta-feira (2), o assunto do acidente, inclusive, virou um dos mais comentados nas redes sociais, pontuando a relevância do grupo na história musical do Brasil mesmo 26 anos após a morte dos mamonas.

Sucessos da banda

Ainda na década de 1990, os 'Mamonas Assassinas' ganharam o público com um rock cheio de letras cômicas, enquanto faziam referências a diferentes estilos musicais.

Alguns hits, por exemplo, permanecem até hoje entre algumas das canções mais ouvidas do Brasil, sendo repassadas de geração para geração.

'Robcop gay', uma das definidas como mais problemáticas do grupo atualmente, apontada por partes da letra que podem ser consideradas homofóbicas, ainda continua como uma das mais lembradas. Hoje em dia, em alguns casos, é citada por grupos LGBTQIA+ como preconceituosa.

A faixa, inclusive, foi gravada antes mesmo que eles assinassem com a gravadora e fez sucesso até na Argentina.

Legenda: O clipe de 'Pelados em Santos' é lembrado até hoje Foto: reprodução

Mas é 'Pelados em Santos' que pode ser definida como um ícone dos 'Mamonas Assassinas'. A Brasília amarela ainda virou alvo de diversas regravações, sendo cantada pelo Titãs em um álbum especial lançado em 1999.

Valéria Zopello, ex-namorada de Dinho, presta homenagem

A ex-namorada de Dinho, Valéria Zopello, utilizou o Instagram na manhã desta quarta (2) pare relembrar o acidente e prestar homenagem ao cantor.

Legenda: Valéria e Dinho eram namorados Foto: reprodução/Instagram

"Vinte seis anos de saudades. Amor eterno. Luz e amor", escreveu, mostrando fotos antigas ao lado dele. Atualmente, Valéria segue afastada dos holofotes e se dedica à fotografia.