Maluma é criticado após dar tapa com força em fã; vídeo registrou momento

Nesta sexta-feira (27), o cantor colombiano Maluma, de 29 anos, foi alvo de críticas após viralizar um vídeo nas redes sociais em que o cantor dá um tapa na mão de um fã.

A gravação foi feita durante um show do artista, que atualmente está com a turnê "Don Juan" nos Estados Unidos, mas ainda não se sabe a data do ocorrido e a cidade onde aconteceu o episódio.

Veja também

Em meio as críticas, a produção do cantor se pronunciou sobre o caso. Segundo a equipe, o fã teria apertado a mão do cantor com muita força e Maluma teria dado o tapa impulsivamente.

O colombiano não comentou o caso diretamente. Nos stories do Instagram, ele compartilhou um vídeo em que atende os fãs em sua turnê e escreveu: "amor se recebe com amor".

Veja o vídeo: