Maíra Charken, ex-apresentadora do Vídeo Show, chora ao falar sobre dificuldade financeira

A atriz e comediante Maíra Charken, ex-apresentadora do extinto Vídeo Show, foi às redes sociais na última segunda-feira (14) desabafar sobre a dificuldade financeira que tem passado. Chorando, ela falou que teve a energia cortada e que talvez tenha que tirar o filho, de três anos, da escola por falta de pagamento. "Quero pagar as minhas contas em dia", externou.

“Gente, eu preciso desabafar. Vou apagar depois esses vídeos. Não aguento mais chorar sozinha. Tenho muita esperança, sou muito grata, muito privilegiada, sortuda, sabe? De ter o filho que tenho, das coisas que tenho, mas sabe… Aquele momento que você fala: ‘Eu podia estar melhor. Tinha que estar melhor’. Desculpa. Odeio reclamar, odeio estar assim. Mas hoje a luz foi cortada porque tudo fica em cima de mim. Já paguei e agora estou esperando religar. Isso já aconteceu várias vezes, quem me acompanhou na gravidez lembra que a luz era cortada toda hora”, começou a atriz.

"Estou com a escola do Gael atrasada. Acho que vou ter que tirar ele, não estou conseguindo ver uma maneira de deixá-lo lá. Por mais que eu tenha um privilégio de poder pagar depois, parcelar… São três anos que fiquei sem renda nenhuma, o buraco foi cavado fundo. Acredito que até o fim do ano eu consiga tampar esse buraco”, acrescentou Maíra Charken.

Desejo de voltar à carreira artística

A comediante explicou que deseja muito voltar à carreira artística, mas "ninguém me contrata para o trabalho que nasci para fazer". Enquanto não surge alguma oportunidade, ela "se vira" como pode.

"Faço acontecer, vendo produtos, crio os conteúdos, consigo parcerias. É difícil conseguir hoje marcas que te deem dinheiro. Geralmente elas topam com você fazer uma reforma… Eu vou me arrepender de estar gravando isso, vou apagar tudo, mas preciso falar com alguém”.

Má administração do próprio dinheiro

Também no Stories, ela admitiu que se considera a responsável por estar passando pelo atual problema que enfrenta, devido à má administração do próprio dinheiro.

"Infelizmente o rombo que foi deixado com uma vida sem controle financeiro, uma vida de não pensar no amanhã, mas de uma maneira irresponsável mesmo. E também porque a gente não aprende isso na escola. Nós temos umas crenças limitantes com relação a dinheiro e por conta de toda essa bagagem, de todos os erros que cometi no passado, os frutos são colhidos hoje. Hoje o que eu estou vivendo é decorrência de escolhas que fiz no meu passado", contou.

Oportunidades

Na sequência, pergunta o motivo de não ter o trabalho reconhecido. “Sou uma p*** atriz, sou uma grande artista, por que não posso estar fazendo aquilo que amo de verdade? Eu quero estar em um palco, em uma novela, em uma produção. Quero pagar minhas contas em dia”, relatou.

Último trabalho na TV

Maíra Charken é casada com o atleta Renato Antunes, que conheceu durante o quadro Saltibum, no Caldeirão do Huck.

O reality show de saltos ornamentais foi o último trabalho dela na TV, no ano de 2017. Ela foi a campeã da edição.