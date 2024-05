Maiara nega que tenha dado bronca em show após ser chamada de 'calango seco'

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, desmentiu que tenha dado uma bronca em uma mulher durante um show em Floresta do Araguaia, no Pará, na sexta-feira (24), após ser chamada de “calango seco”.

A artista repostou o depoimento de uma fã explicando o que aconteceu, e a agradeceu. “Maiara se irritou com uma mulher que estava jogando coisas no palco e colocando as pessoas em perigo. Ao contrário do que vem sendo veiculado, o motivo da 'bronca' dela não foi por algum apelido”, disse a fã. “Obrigada por explicar”, agradeceu Maiara.

Críticas à magreza

Maiara tem recebido muitos comentários na internet sobre sua magreza, que os fãs acusam de ser “excessiva”. Em março desse ano, ela chegou a dizer que estava pesando 47kg, e que já chegou no passado a 85kg.

A artista defende que chegou ao novo peso com acompanhamento nutricional e médico, e que está no seu “melhor físico, ótima e feliz”.