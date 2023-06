Luiza Ambiel diz que Gugu namorou cantor famoso nos anos 90

Luiza Ambiel, uma das musas da Banheira do Gugu, disse em entrevista ao colunista do UOL Fefito que o apresentador Gugu Liberato namorou um cantor famoso no final da década de 90.

“Quando o SBT era em Santana, nos anos 1990, todo mundo sabia que ele namorava um cantor”, revelou ela, sem entrar em detalhes de quem se tratava.

“A gente nem se aproximava muito do moço para não dar problema. Gugu separava a vida profissional da pessoal. Ele só era discreto. Gugu sempre foi muito discreto com sua vida pessoal. Não era um grande segredo”, acrescentou ela.

Gugu, que faleceu em 2019, nunca falou sobre sua sexualidade. Após sua morte, o chef de cozinha Thiago Salvático falou publicamente que viveu um relacionamento de nove anos com o apresentador.

Ele e Rose Miriam, mãe dos três filhos do artista, tentam na Justiça o reconhecimento de união estável com Gugu.