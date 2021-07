Luísa Mell termina casamento com Gilberto Zaborowsky após boatos de traição, diz colunista

O casamento da ativista e apresentadora Luísa Mell e do empresário Gilberto Zaborowsky chegou ao fim após dez anos. O matrimônio já estaria em crise após boatos de traição do marido. As informações são do jornal Metrópoles.

Segundo o colunista Leo Dias, a relação entre os dois já estava em crise devido a uma suposta traição de Zaborowsky com Najila Trindade, cujos rumores surgiram em maio.

Na ocasião, Luísa minimizou a situação e disse que Gilberto ficou com Najila enquanto eles estavam passando por um período de separação, entre o fim de 2018 e o começo de 2019. Em entrevista à revista Quem, ela revelou que o ex-marido afirmara ter saído com uma prostituta.

"Quando voltamos, resolvemos começar de novo. Foi esta história que sei", disse a ativista, complementando não saber o nome da mulher com quem ele esteve. Mell chegou a dizer que também se relacionou com outra pessoa nesse período.

No entanto, nessa terça-feira (13), a apresentadora publicou uma foto ao lado do filho, Enzo, e dos cachorros em mudança para o novo lar. "Amor e lealdade não faltam", publicou ela, junto a versos de "Coisas da Vida, canção de Rita Lee. "Existe uma chance, uma sorte, uma nova saída", escreveu.

Quem é Najila Trindade

A modelo já esteve no centro das atenções da mídia após se envolver em inquérito contra o jogador brasileiro Neymar Jr. Em 2019, ela o acusou de ter cometido um suposto abuso sexual contra ela em Paris, na França.

Após a denúncia vir à tona, houve um vazamento de fotos íntimas da modelo. A investigação sobre o caso, porém, foi arquivada.