Ludmilla diz que recusou maconha oferecida por Rihanna: 'tinha medo de tudo'

A cantora Ludmilla revelou já ter sido convidada a uma festa de Rihanna e pontuou detalhe inusitado: chegou a recusar maconha da estrela. O motivo seria o medo de ser vista pela mídia brasileira em flagra no evento.

Segundo a artista, o momento aconteceu ainda no começo da carreira, em uma festa realizada após um desfile na França. No local, outras celebridades do Brasil e jornalistas também estavam presentes.

"No after da Rihanna estávamos todos lá, e ela acendeu um beck. Quando chegou em mim, eu disse 'não fumo, não'", explicou Ludmila. Em seguida, ela explicou em entrevista ao Pod Pah, que ficou triste por ter se limitado pelo medo.

A entrevista da cantora foi ao ar na terça-feira (23), no Youtube. "Nessa época eu era muito incubada, eu tinha medo de tudo. Me colocavam na mídia daquela forma, e eu tinha medo de ser eu", desabafou Ludmilla sobre a questão do contexto em que estava inserida na época.

O convite para a festa teria sido feito por um produtor de um desfile de moda em Paris. Apesar de não ser conhecida internacionalmente na época, Lud recebeu diversos elogios de Rihanna.

"Ele disse 'vou te levar ali para Rihanna te conhecer, ela adora a sua música, vai ali'. Ela gosta muito de moda, e eu estava com um casaco da coleção dela, e vi que ela estava falando da minha roupa", contou Ludmilla lembrando da ocasião.

O engraçado é que a artista ainda não sabia como se comunicar em inglês. Apesar disso, a situação é lembrada com carinho por ela. "Ela lembrou de mim, começou a falar comigo. Eu não sabia falar inglês nessa época, ficava meio olhando para cara dela, e ela esperando eu responder", brincou ao imitar as expressões.