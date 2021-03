'Lucifer' retorna com segunda parte da 5ª temporada à Netflix em maio; veja data

A série 'Lucifer' já tem data marcada para retorno ao catálogo da Netflix: dia 28 de maio. A novidade foi anunciada pela própria plataforma de streaming na segunda-feira (29), confirmando a divulgação da segunda parte da 5ª temporada da trama.

O motivo para a demora para a finalização dos episódios foi a pandemia de Covid-19 em todo o mundo, que impossibilitou gravações televisivas e cinematográficas de forma segura.

A primeira metade da 5ª temporada da produção estreou em agosto de 2020, com oito episódios. Entretanto, a finalização da temporada em questão só aconteceu no mês de outubro do ano passado.

Legenda: Netflix divulgou a novidade por meio de publicações nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Deus e Lucifer em foco

Agora, exatamente nove meses depois, a série, protagonizada pelo britânico Tom Ellis, deve finalizar as tramas deixadas em pausa. O roteiro irá focar, principalmente, em como Deus terá papel de importância na resolução da rebeldia do filho caçula.

Enquanto isso, rumores sobre um possível episódio musical e o desenrolar do envolvimento amoroso complicado entre Chloe Decker (Lauren German) com Lucifer também estão na lista do que aguardar.

Legenda: Lucifer e Chloe continuarão em foco na segunda parte da temporada Foto: reprodução/Netflix

Esta, inclusive é a penúltima temporada de 'Lucifer'. Segundo planejamento da Netflix, a série deve seguir até a 6ª temporada, finalizando a história contada por meio dos olhos do "diabo".

Elenco e produção agradecem

Joe Henderson, produtor da série, usou as redes sociais no último dia 16 de março para confirmar que a última leitura já estava sendo feita pelos atores.

"Tantas emoções. Amo essa família incrível. Como não posso compartilhar uma foto atual por razões de spoiler, aqui vai uma imagem da primeira leitura", escreveu em uma foto com atores como D.B. Woodside, o Amenadiel, e o próprio Tom Ellis.

No Instagram, Tom agradeceu a oportunidade de integrar o elenco da série e se mostrou saudoso com o fim das gravações."Hoje é o dia. Seis anos atrás eu iniciei uma jornada com o grupo mais incrível de pessoas e hoje nós diremos um adeus afetuoso uns para os outros", escreveu no Instagram.

Foto: reprodução/Instagram

Nos comentários, ele recebeu as felicitações de colegas e fãs, e ainda aproveitou a publicação para agradecer à equipe da série. "Obrigado a cada membro da equipe técnica que ajudou a trazer a história de Lucifer à vida", finalizou.