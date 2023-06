Luciano Huck critica tripulantes de submarino que desapareceu: 'idiota paga 250 mil dólares'

O apresentador Luciano Huck criticou os tripulantes do submarino desaparecido pelo preço que eles pagaram para ir à expedição aos restos do Titanic. Em entrevista ao podcast PodPah nessa quarta-feira (22), ele chamou os pagantes de "idiotas" e disse que o caso chega a ser "inacreditável".

"Fico imaginando como o idiota, idiota, paga 250 mil dólares para entrar naquela lata de sardinha. É meio mórbido, porque o cara vai para o espaço, eu entendo, tem uma mega tecnologia, o cara vai decolar um foguete, bilhões de dólares investidos, tecnologia que você vai usar em outras coisas", diz Huck.

Luciano ainda opinou sobre a "energia" do submarino: "o cara entrar num negócio redondo, do tamanho de um bote inflável, tem nem cadeira para sentar, aí desce com um joystick, uma janelinha, para ver um navio que morreram 1.600 pessoas, não tem como aquela energia ser boa, você vai ver o Titanic lá embaixo, que morreu um monte de gente, vê o filme".

"Onde vai à vaidade humana? A reflexão que faço um pouco disso é que você pode ter o dinheiro e o poder que quiser, é a natureza que manda. Não dá pra você achar que pode enfrentar o mar", reflete o apresentador.

Submarino desaparecido desde domingo

O submarino Titan está desaparecido desde o último domingo (18). Nesta quinta-feira (22), terminou a previsão de oxigênio restante que havia sido estimada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos O oxigênio de emergência da embarcação estava previsto para durar 96 horas.

O submersível Titan tinha cinco pessoas a bordo. A situação é considerada cada vez mais complicada para os passageiros do pequeno submersível de águas profundas da empresa privada OceanGate Expeditions.

A comunicação com o submersível, de 6,5 metros de comprimento, foi perdida no último domingo (18), quase duas horas após o equipamento iniciar a descida em direção ao que restou do Titanic. Estão a bordo do submersível o bilionário e aviador britânico Hamish Harding, presidente da empresa de jatos particulares Action Aviation; o empresário paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleman; o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, e Stockton Rush, CEO da OceanGate Expeditions, a companhia responsável pelo Titan, que cobra 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,2 milhão) por turista. O que sobrou do Titanic está no fundo do oceano, a quase 4 mil metros de profundidade e a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá. Sim. O cineasta já mergulhou 33 vezes para visitar os destroços da embarcação. Ele, inclusive, lançou um documentário sobre isso, em 2003: "Fantasmas do abismo". Procurado pelo canal americano CNN, Cameron não comentou o desaparecimento do Titan no último domingo (18).