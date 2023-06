Juliano Cazarré celebra 1 ano da filha caçula: ‘muito sacrifício’

O ator Juliano Cazarré celebrou o primeiro ano da filha caçula, Maria Guilhermina, que nasceu com uma doença congênita rara no coração chamada Anomalia de Ebstein. O ator escreveu um longo texto em seu Instagram, na quarta-feira (21), sobre as idas e vindas da bebê ao hospital em meio ao tratamento.

“Um ano vida da nossa valente Maria Guilhermina de Guadalupe! Um ano que valeu por dez! Tanta coisa coube nesse ano. Muita luta, muito trabalho, muito sacrifício, muita saudade. E amor! Tanto amor. E fé”, iniciou ele.

“Durante todo esse tempo Deus nos sustentou. Ele foi a nossa força e só por isso não fraquejamos. A certeza de que era a vontade de um Deus que é puro amor que se realizava em nossas vidas nos deu a esperança que precisávamos para seguir. E seguimos. E seguiremos. Debaixo sempre do manto de Nossa Senhora, que foi quem embalou no colo a nossa pequena nos momentos mais difíceis em que ela estava presa a um leito de UTI. Nossa Senhora de Guadalupe, intercede junto a teu filho Jesus para continuar realizando o milagre de recuperação da Guilhermina”, acrescentou o ator.

Maria Guilhermina é fruto do casamento de Juliano Cazarré com Letícia Cazarré. Eles ainda são pais de outros quatro filhos: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.