Luciano Huck adia planos na política e irá substituir Faustão nos domingos da Globo

O apresentador Luciano Huck renovou contrato com a Rede Globo e irá substituir Fausto Silva nos domingos da emissora a partir de 2022. A informação, divulgada inicialmente pela coluna Notícias da TV, do UOL, deve ser confirmada na madrugada desta quarta (16), durante o programa 'Conversa com Bial'.

Na entrevista, que foi gravada remotamente com Pedro Bial, Huck deve falar sobre a escolha de não seguir agora com o sonho da presidência. Ele já havia falado anteriormente sobre a possibilidade de concorrer ao cargo no próximo ano.

Em material enviado à imprensa, a emissora não divulgou abertamente a renovação do contrato. Ainda assim, afirma que a conversa entre os dois apresentadores deve trazer "respostas para perguntas que geram muita curiosidade".

Legenda: Luciano Huck compartilhou fotos da conversa nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Novos projetos

Além de falar sobre o contrato e o novo programa dominical, Luciano Huck deve discutir sobre o documentário '2021: O Ano Que Não Começou', disponível no Globoplay, e sobre o livro 'De Porta Em Porta'.

Ainda em janeiro deste ano, quando Faustão anunciou a saída da emissora, as especulações apontam que Huck chegou a ser pressionado pelos executivos da Rede Globo a adiar os planos na política. Algo que só se concretizou agora, em junho.

Legenda: Huck também deve falar de outros projetos como documentário e lançamento de livro Foto: reprodução/TV Globo

A intenção seria agradar o mercado e audiência, já que Faustão era figura certa no horário nobre dos domingos. No entanto, ainda não se sabe quem ficará no comando das tardes de sábado do canal.

Saída de Faustão

Enquanto isso, a saída de Faustão da Rede Globo já havia sido confirmada desde o início deste ano. Em comunicado, a emissora revelou a decisão do apresentador e disse que ele permaneceria até o mês de dezembro de 2021.

Agora, Faustão é o mais novo contratado da Band. As negociações foram finalizadas em abril, mas não foram divulgados detalhes sobre os horários, o dia ou o formato da nova atração que será comandada por Fausto Silva.

"Sobre isso ainda estamos conversando. Vamos ver o que vai ser melhor, nos diversos aspectos", disse Faustão há dois meses, quando o contrato ainda não havia sido oficializado.