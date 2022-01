Luciano é favorito a sair do BBB 22, mostra parcial de enquete do Diário do Nordeste

O bailarino Luciano deve ser o primeiro eliminado do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. Em disputa com a cantora Naiara Azevedo e a modelo Natália, pelo menos 35% dos leitores desejam vê-lo fora do confinamento.

Até o fim da tarde desta segunda-feira (24), um dia antes do anúncio de quem será eliminado, cerca de 12 mil votos foram depositados na enquete. Após Luciano, a intenção de voto do público mostra uma preferência pela saída de Naiara, que recebeu 34,5% dos votos, e Natália, com 31,6%.

Luciano, inclusive, acabou no Paredão após ser puxado por Naiara em um contragolpe, já que ela havia sido a indicada da semana pelo Líder da casa. Já Natália foi parar na disputa após receber diversos votos dos integrantes do confinamento.

Vote na enquete BBB 22

inter@

Formação de Paredão

A dinâmica de votação da 1ª semana começou com o poder do Anjo. Rodrigo, que obteve o colar da vez, não sabia que seria autoimune e iria conceder o benefício ao colega Eliezer. Entretanto, acabou ficando com a imunidade após ser comunicado por Tadeu da configuração temporária do jogo.

Em seguida, a cantora Naiara Azevedo foi indicada diretamente ao Paredão pelo Líder da semana, Douglas Silva, e puxou Luciano para a berlinda por meio do contragolpe.

No confessionário, cada um dos integrantes do programa precisou escolher dois colegas para enfrentar o julgamento do público na próxima terça-feira (25). Dessa dinâmica, Jade Picon, Pedro Scooby e Natália saíram como os mais votados, mas o surfista foi salvo por Douglas.

Jade escapou da berlinda após vencer a prova Bate e Volta, na qual os participantes deveriam escolher os porquinhos e quebrá-los para acertar qual o premiado.