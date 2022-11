Lucas Guimarães é criticado por fãs de Jade após fazer pergunta para Arthur Aguiar: ‘Jogo ou tesão?’

Arthur Aguiar foi o convidado de quarta-feira (16) do PodCats, podcast apresentado pela dupla Camila Loures e Lucas Guimarães. No entanto, ontem, uma pergunta do ex-marido de Carlinhos Maia repercutiu negativamente nas redes sociais.

Lucas quis saber se o embate entre Jade Picon e Arthur no BBB 22, do qual o ator saiu campeão, era jogo ou tesão. “Durante sua passagem no 'BBB', as pessoas se questionaram muito sobre a sua relação com a Jade. Era uma relação de jogo ou de tesão? Muitos questionavam se a perseguição dela com você era porque ela tinha tesão por você, que existia algo entre vocês. Não sabiam se era jogo, tesão, ou assunto mal resolvido. Até que ponto era tesão, até que ponto era jogo. Você sentia que ela mexia com você?”, questionou Lucas, pegando o próprio Arthur de surpresa.

“Tesão?", perguntou o ator: "Eu nunca tinha escutado isso. Não teve nada disso”.

Camila Loures tentou aliviar a perguntar, dizendo que o companheiro tinha usado a palavra errada. “Você usou a palavra errada. Acho que você quer saber se o Arthur sentia se Jade era a fim dele, ou algo assim", disse.

"Então, amiga. Isso é tesão", repetiu Lucas. "Mas é que tesão fica muito sexual", rebateu Camila. "Não falei no sentido de transar", disse o influenciador. "Mas pareceu", comentou Arthur Aguiar.

Devido à pergunta, os fãs de Jade colocaram nos assuntos mais comentados do Twitter a hashtag “Jade merece respeito”.

“Não sei o que me choca mais, o fato dele ter uma fala dessa num podcast ao vivo ou a Camila estando do lado dele e não repreender essa fala, ainda mais pelo fato dela ser uma mulher”, escreveu uma pessoa na rede social. “Jade merece respeito. Não ao machismo”, pontuou outra.

