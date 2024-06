Luan Santana tranquiliza fãs e reaparece nas redes sociais após passar mal: 'Vamo com Deus'

O cantor Luan Santana usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (3) para atualizar seu estado de saúde após sofrer um mal-estar súbito. O artista ressaltou que está bem e aproveitou para agradecer as mensagens de carinho e apoio dos fãs. Por conta do imprevisto, ele precisou cancelar o show em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, no último sábado (1º), mas ressaltou que a turnê "Luan City" continuará.

"Tô bem, galera! Zerado! Obrigado a todo mundo pelas mensagens e energias positivas! [...] Vamo com Deus", escreveu o artista nas redes sociais.

Sobre a apresentação em Divinópolis, Luan Santana prometeu voltar em breve à cidade. "À galera de Divinópolis, muito obrigado por tanto amor! Em breve a gente se encontra de novo!", disse.

Agenda do cantor

A agenda do cantor segue como previsto para as próximas datas. "Essa semana #LuanCity continua em Catanduva (SP), dia 6, e vai até dia 16 em Ourinhos (SP)! 10 shows seguidos nesse Junho abençoado!", garantiu.