Lisa Kudrow faz homenagem para Matthew Perry: 'obrigada por confiar em mim'

A atriz Lisa Kudrow, também integrante do elenco de 'Friends', homenageou Matthew Perry na tarde dessa quarta-feira (15), sendo a última do elenco principal da série a lembrar do amigo. O ator faleceu aos 54 anos no dia 28 de outubro, em uma jacuzzi da própria casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e os colegas de trabalho usaram as redes sociais, um de cada vez, para lembrar da conexão com Perry.

Lisa começou a homenagem com um dos momentos mais marcantes da relação entre os dois. Anteriormente, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Jennifer Aniston e David Schwimmer, outros intregrantes do sexteto, também se manifestaram e deram adeus a Matthew Perry publicamente.

"Filmado o piloto, Friends Like Us, foi escolhido imediatamente e estávamos no NBC Upfronts. Então você sugeriu que jogássemos pôquer e tornamos tudo muito divertido enquanto nos relacionávamos inicialmente", escreveu Lisa logo no começo da mensagem. Juntos, os seis amigos interpretaram Chandler, Joey, Monica, Rachel e Ross.

No restante da publicação, ela agradeceu pelos momentos vividos ao lado do amigo e ainda citou a personalidade divertida dele. "Obrigada por isso. Obrigada por me fazer rir tanto de algo que você disse, ao ponto de meus músculos doeram e lágrimas escorreram pelo meu rosto todos os dias. Obrigada pelo seu coração aberto em um relacionamento de seis vias que exigia compromisso. E muita ‘conversa'", completou.

Antes das homenagens diferenciadas, os astros haviam feito comunicado em conjunto lamentando a partida do ator dias após a confirmação. Segundo a imprensa norte-americana, todos estavam muito abalados e aguardariam o luto amenizar para virem a público.