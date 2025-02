Lily Collins, protagonista de 'Emily em Paris', apresenta a filha Tove, nascida por barriga de aluguel

A atriz Lily Collins, protagonista da série "Emily in Paris", da Netflix, compartilhou com o mundo a primeira imagem de sua filha, Tove Jane McDowell, nessa sexta-feira (31). A pequena nasceu no início da semana por meio de um processo de barriga de aluguel. Lily e seu marido, o diretor e roteirista Charlie McDowell, expressaram sua alegria e gratidão em um post no Instagram.

Na foto publicada, a bebê aparece envolta em um cobertor branco, com o nome "Tove" bordado em letras douradas. A atriz britânica escreveu na legenda que agradece à barriga de aluguel por proporcionar a chegada da filha.

Bem-vinda ao centro do nosso mundo, Tove Jane McDowell. Palavras nunca expressarão nossa infinita gratidão por nossa incrível barriga de aluguel e por todos que nos ajudaram ao longo do caminho. Nós te amamos até a lua e de volta... Lily Collins, em sua postagem no Instagram.

Veja também Zoeira Grammy 2025: quem deve vencer a categoria de 'Álbum do Ano' na premiação? Veja previsões Zoeira Karla Sofía Gascón, atriz de 'Emília Pérez', se desculpa por ofensas em posts e exclui conta no X

HOMENAGEM AO PAI

Na última quinta-feira (30), Lily também compartilhou fotos no Instagram para celebrar o aniversário de seu pai, o músico Phil Collins. "De uma estrela da costa oeste aos palcos do West End e a todos os lugares entre eles, sou imensamente grata por caminhar ao seu lado e por todo o apoio, as experiências e o amor que temos e continuaremos a dividir", afirmou.

"Com o passar dos anos, valorizo ainda mais cada pequeno e especial momento que vivemos juntos. Feliz aniversário, papai! Não poderia amá-lo mais nem estar mais grata por poder celebrar sua vida hoje e sempre, de todo o coração", completou.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.