Letícia Cazarré mostra sorriso da filha após intercorrência no hospital

Letícia Cazarré, 39, esposa do ator Juliano Cazarré, relatou que a filha do casal, Maria Guilhermina, de quase um ano de idade, que trata uma doença rara no coração, passou por dificuldades de saúde na madrugada desta quinta-feira (8). No entanto, a bióloga tranquilizou os seguidores e afirmou que a menina, agora, está bem.

"Uma pequena intercorrência noturna com a pequena Guilhermina. Agora, está tudo bem, e a mãe está on", escreveu Letícia no Instagram. Ela está grávida do sexto filho.

Legenda: Letícia Cazarré costuma publicar no Instagram momentos da rotina com a filha, Maria Guilhermina, que tem uma doença rara no coração Foto: Reprodução/Instagram

Já nesta manhã, ela postou um vídeo em que a filha aparece sorrindo ao ouvir uma música de Lenine. "Quem não abre um sorriso na primeira vez que ouve qualquer música de 'Olho de Peixe', de Lenine com Marcos Suzano? Maria Guilhermina, claro, não ficaria insensível ao ouvir essa obra de arte", comentou a mãe.

Grávida do sexto filho

Letícia e Juliano Cazarré estão à espera do sexto filho. Os dois compartilharam que não buscam métodos contraceptivos devido a ideais religiosos. Usam somente o método da "tabelinha", cuja eficácia é inferior a outros como o uso do preservativo, por exemplo.