Letícia Cazarré afirma que cinco filhos não foram vacinados contra a Covid-19

A influenciadora Letícia Cazarré, de 39 anos, revelou que os cinco filhos, frutos de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, 40, não foram vacinados contra a Covid-19. A declaração foi feita através do Instagram nesta sexta-feira (12).

O assunto veio à tona após Letícia abrir uma caixinha de perguntas. Um das interações questionava se a influenciadora havia vacinado os filhos. Ela respondeu que deu todas as vacinas, menos a da Covid-19.

"Dou absolutamente todas as vacinas. Nunca dei a vacina do Covid porque não acho que compense o risco à saúde deles", escreveu. Outra pergunta dizia o seguinte: "Letícia, como acha que vamos conseguir poupar nossos filhos da vacina do Covid?". Ela respondeu: "Estou pagando pra ver".

Atualmente, a influenciadora está grávida do sexto filho, que se chamará Estêvão e está previsto para nascer em março.