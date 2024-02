Letícia Cazarré comemora 40 anos com jantar e exibe barrigão

A stylist Letícia Cazarré comemorou 40 anos, na segunda-feira (5), com um jantar em um hotel no Rio de Janeiro, onde mora com o marido, o ator Juliano Cazarré. Nesta terça (6), ela compartilhou fotos nas redes sociais da celebração, mostrando o barrigão de sua sexta gravidez.

O vestido escolhido por Letícia para a ocasião, assinado pela designer Marie Lafayette, era rosa, com um laço próximo ao busto. “Oh, esse vestido e maquiagem", escreveu na legenda das imagens compartilhadas no Instagram.

Nos comentários, ela foi muito elogiada: “Que linda”, escreveu uma pessoa. “Até me emociona tamanha elegância, postura e o enorme comprimento como casal, como família e tamanha responsabilidade e aceitação entre eles para com tudo que Deus os preparou”, opinou outra.

Letícia e Juliano Cazarré já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1. O novo bebê do casal deve chegar em março.