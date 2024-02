Virgínia Fonseca tenta descobrir sexo do terceiro filho com simpatia

Virginia Fonseca usou o Instagram nesta terça-feira (6) para postar uma simpatia de sua mãe, na tentativa de descobrir o sexo do terceiro filho, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe. Margareth Serrão, mãe da influenciadora, revelou ter sonhado com um neto do sexo masculino e resolveu fazer o teste da almofada com talheres.

"Eu sonhei que você tinha feito chá revelação e tinha dado menino. Aí, eu queria que você sentasse aqui. De um lado, tem uma colher e do outro, um garfo", explicou a mãe de Virginia, em vídeo postado pela empresária nos Stories.

"Se acertar no garfo, significa que vai ser menino, e se acertar na colher, significa que vai ser menina. Mas nada quer dizer nada, pode ser que não seja certo", alertou Virginia.

Logo depois, a influenciadora sentou sobre uma das almofadas e revelou o resultado, exibindo um garfo: “Bom, boatos que vai ser menino. Boatos. Gente, nós estamos criando muitas expectativas”, afirmou ela, sendo lembrada pela mãe que na gestação da primogênita, Maria Alice, ela sentou em uma colher.

Gravidez surpresa

Virgínia e Zé Felipe anunciaram a terceira gestação em janeiro deste ano. Na ocasião, a influenciadora disse que a gestação foi uma surpresa para o casal.

Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito felizes! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com tudo! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra! Toda honra e glória a Deus; 2024 é nosso", escreveu ela em uma publicação no Instagram.