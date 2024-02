Valéria Valenssa ganha R$ 200 mil para voltar à Sapucaí após 20 anos

Conforme o “Extra”, Valéria Valenssa, a eterna Globeleza, recebeu R$ 200 mil para voltar à Sapucaí como embaixadora da União de Maricá. A escola de samba, que vai atravessar o Sambódromo na madrugada de sábado de Carnaval, faz sua estreia na Série Ouro do carnaval carioca.

Ainda segundo o jornal, a empolgação dos integrantes da escola é grande, "já que o nome de Valéria é um dos mais lembrados quando o assunto é samba".

Em entrevista ao Gshow, Valéria contou que não se sente mais confortável em usar looks carnavalescos ousados. “Estarei com um vestido vermelho, não cabe mais roupa ousada. Meus filhos não vão desfilar, são discretos”, justificou.

“Estou muito feliz e emocionada de voltar à Sapucaí, e dessa vez desfilando. O carnaval sempre vai representar 'gratidão'. Sou muito grata por todas as oportunidades, a cada pessoa que lembra de mim na rua. Sempre terei um carinho muito grande por tudo que construí na minha vida, através do carnaval”.

Além do Sambódromo, Valéria mostrou em suas redes sociais uma visita que fez ao prefeito do município de Maricá, Fabiano Horta, e enalteceu o que o governo municipal estaria fazendo pela cidade. Valéria foi presença garantida também no último ensaio técnico da escola.

Símbolo do Carnaval

Valéria Valenssa foi a primeira Globeleza da história, símbolo do Carnaval da Rede Globo, de 1990 até 2005. Até quando estava grávida, em 2003, gravou a vinheta.

Ela era casada com o famoso criador de vinhetas da emissora, Hans Donner. Eles estão separados desde 2019, mas são pais de dois filhos: João Henrique, de 21 anos, e José Gabriel, de 19.

Em janeiro, Valéria usou o Instagram para parabenizar o filho mais velho e o chamou de ‘globelezo’. “João Henrique, meu filho querido. Que neste aniversário você tenha muita saúde e amor, pois nada é mais importante para viver em plenitude. Que Deus o abençoe e te guarde. Te amo. Parabéns, globelezo”, escreveu ela na legenda de uma imagem dos dois.