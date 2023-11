Léo Santana se pronuncia sobre polêmica com personagem "diabólico" em show

Léo Santana se pronunciou sobre a polêmica gerada em torno da festa "Baile da Santinha", cuja abertura, que traz um personagem que simboliza a figura de um diabo, recebeu críticas de alguns fãs e internautas. O cantor usou as redes sociais para comentar o ocorrido.

"Sobre o que viralizou do Baile da Santinha, um projeto que rodamos o Brasil inteiro. Quem vai, sabe que é um projeto muito temático, onde a gente brinca com a ideia de céu e inferno, do diabinho e santinha, de quem é você no baile", explicou o artista em seus stories no Instagram.

No telão da apresentação, o personagem fala ao público com uma voz diferente: "Aqui é onde toda a santinha perde o juízo, onde você toma uma e vira um perigo, é abastecido com aquele combo que você desce gostoso até o show. Aqui você pode sair beijando de boca em boca, aqui no Baile da Santinha você pode curtir em alta e sem moderação".

O vídeo da abertura do Baile viralizou, e algumas pessoas colocaram em questão a fé de Léo. "Ainda têm dúvidas sobre quem eu idolatro. Eu sou um homem de Deus. Unicamente e temente a Deus e a Nossa Senhora Aparecida", disse ele enquanto mostrava uma tatuagem com a palavra "Deus" na mão direita.

"Pode ser que a gente tenha exagerado na imagem do LED, do conteúdo, mas quem sabe da minha crença sou eu, que adoro um único Deus. Se houve essa dúvida, pode tirar. Aquilo é só uma alusão sobre a brincadeira que levamos para o Baile da Santinha", complementou ele.

"É uma brincadeira que levamos para o baile. O público que frequenta sabe da existência. Prova disso é que na entrada do evento disponibilizamos chifrinhos e auréolas", finalizou o cantor.