Paula Fernandes anuncia que estará presente em show final de Taylor Swift no Brasil

A cantora Paula Fernandes anunciou, por meio das redes sociais, que irá estará presente no último show da cantora americana Taylor Swift, no "The Eras Tour" em 2023, no Brasil.

A apresentação será realizada neste domingo (26), no Allianz Parque, em São Paulo.

Por meio do Instagram, a cantora mostrou que já chegou ao estádio para aguardar a chegar de Swift. Um pouco antes, em publicação nos Stories, ela deu um spoiler: "Boa tarde, meus amores. Tudo bem? Adivinha onde eu estou indo? Isso aí, para o show dela", afirmou.

Paula Fernandes regravou a canção "Long Live", de um dos álbuns de Taylor, por isso a presença da cantora no show era esperada pelos fãs no Brasil.

Apesar da curiosidade de seus seguidores, a artista brasileira não contou se irá se apresentar com Taylor durante a canção - que é parte do setlist, ou apenas curtir o show.