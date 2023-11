Round 6 O Desafio: brasileiro denuncia abuso e manipulação no reality

Uma série original da Netflix está sendo acusada de abuso e manipulação do resultado pelos participantes. Trata-se de Round 6: O Desafio, um reality inspirado no sucesso sul-coreano Round 6. O programa coloca 456 participantes do mundo todo para disputar provas similares à da atração ficcional, com um prêmio de cerca de R$ 22 milhões, convertidos.

Ao portal Notícias da TV, cinco jogadores relataram que foram eliminados nas primeiras provas de forma injusta. Exemplo disso é a "Batatinha frita 1,2,3", em que uma boneca gigante faz uma espécie de contagem até que os competidores cheguem de um ponto a outro no salão de jogos. Quem se mexer fora do período autorizado fica de fora da competição.

Além de criticar os critérios de eliminação, jogadores reclamam das condições de gravação. Esta prova durou cerca de 10 horas (sob frio e fome), apesar de a edição dar a entender que durou 5 minutos.

Outra relatou que, por sofrer de asma, as condições levaram a uma infecção respiratória, que demandou um tratamento com antibióticos.

"Se eu soubesse antes que enfrentaríamos condições tão extremas, teria levado minha bombinha marrom (de beclometasona, mais forte), em vez da azul (de salbutamol, de efeito mais rápido)", disse.

Processo

A empresa de advocacia britânica Express Solicitors afirmou, na quinta-feira (23), que vai processar a Netflix e a produtora Studio Lambert por ter ameaçado a saúde dos jogadores.

Já o produtor Stephen Lambert declarou, ao site Hollywood Reporter, que os participantes já deveriam esperar situações adversas, dado o valor do prêmio. "Não dá para ser um passeio no parque, mas é mais divertido do que outros programas de sucesso exibidos nos Estados Unidos e no resto do mundo", avaliou.