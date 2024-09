Larissa Manoela renova votos de casamento em público no Rock in Rio: 'Fiquei nervosa'

A atriz Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach renovaram os votos de casamento em uma cerimônia pública no Rock in Rio, realizada nesta sexta-feira (13), após quase um ano da celebração oficial. A cerimônia leve e divertida contou com um homem fantasiado de Elvis Presley, sendo realizada em um stand de uma das marcas patrocinadoras do festival. As informações são da Folha de S.Paulo.

"Fiquei nervosa. O coração deu uma aceleradinha, um apertinho na garganta. A emoção igual do meu casamento em casa", afirmou Larissa. Já o ator declarou: "Tudo bonitinho. É uma cerimônia real".

"Casamos no civil, no religioso e agora em um festival de música. Se tiver outra forma, outra maneira de reafirmar o nosso amor, a gente faz. A gente casa". André Luiz Frambach Ator

O casal exibiu o certificado do momento, e Larissa comentou o desejo de aumentar a família no futuro. "É o nosso desejo. Mas daqui a algum tempo. Estamos em um momento muito especial nosso. Trabalhando, crescendo profissionalmente. Os filhos vão esperar um pouco, mas a gente quer muito."

Relembre

O casal noivou em dezembro de 2022, tendo assumido o namoro em julho do mesmo ano. Os atores se conheceram em 2019, durante as filmagens do filme "Modo Avião", da Netflix, e se tornaram logo amigos.

Algum tempo depois, entre julho e outubro de 2021, engataram um breve romance, se separaram, mas em 2022 reataram e não se largaram mais.

O casamento foi realizado em dezembro de 2023. A cerimônia foi íntima, contando apenas com os pais de André. Os de Larissa não foram convidados.