Kéfera debocha após ser comparada com He-Man

Um vídeo da influenciadora digital Kéfera dançando em uma festa viralizou nas redes sociais após ela ser comparada ao He-Man. A celebridade, inclusive, compartilhou as imagens no X (antigo Twitter), dando risada da situação.

Em seguida, Kéfera debochou da brincadeira. Na quarta-feira (3), a influenciadora compartilhou uma nova foto no Twitter e escreveu: “Pelos poderes de Grayskull”. No Instagram, ela ainda mudou a foto do perfil pela foto do rosto do personagem.

Nos últimos tempos, Kéfera tem mostrado nas redes sociais a mudança do seu corpo. Além de estar focada na dieta, a influenciadora tem se dedicada à malhação.