Gypsy Rose Blanchard defende marido de críticas na internet: 'Estão com ciúme'

Gypsy Rose Blanchard defendeu o marido, Ryan Anderson, de críticas que ele vem recebendo na internet. Algumas pessoas o chamam de casal estranho, e outros seguidores questionam se ele não tem medo de dormir ao lado da esposa.

“Ryan, não dê ouvidos aos haters. Eu te amo e você me ama. Não devemos nada a ninguém. Nossa família é quem importa. Se você receber curtidas e bons comentários, ótimo, se você receber ódio, tanto faz, porque eles não importam”, escreveu Gypsy nos comentários do post do companheiro.

“Eu te amo, eles estão com ciúme porque você está balançando meu mundo todas as noites. Esposa feliz, vida feliz”, concluiu ela.

Legenda: Gypsy escreveu mensagem para o companheiro, pedindo para que ele não se importe com os comentários Foto: Reprodução/Instagram

Ryan também demonstrou que não se importa com o que as pessoas escrevem na internet. “Quem disse que eu me importo com o que esses invejosos falam (risos)... agora vem, bebê”.

A história de Gypsy inspirou a série “The Act”. Ela foi presa após matar a mãe, Dee Dee, com a ajuda de um namorado, após a mulher a tratar como uma pessoa doente por toda a sua vida, além de tê-la submetido a diversos procedimentos médicos sem necessidade.

Gypsy conheceu Ryan quando estava na prisão, após ele lhe enviar uma carta. O casamento aconteceu em 2022.