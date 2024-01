Grazi Massafera termina namoro com Marlon Teixeira

O namoro de Grazi Massafera e Marlon Teixeira chegou ao fim, após quase um ano juntos, conforme o jornal Extra.

Eles passaram o Réveillon em estados da região Nordeste do País, mas em destinos diferentes. Enquanto a atriz aproveitou dias de descanso ao lado de Angélica e Luciano Huck e amigos, em São Miguel dos Milagres, Alagoas, o modelo participou da festa na Praia dos Carneiros, em Pernambuco.

Marlon estava com uma turma de solteiros em solo pernambucano, entre eles o atleta Fernando Fernandes e o ator José Loreto, ex-marido da também atriz Débora Nascimento, que, por sua vez, já foi namorada de Marlon.

Veja também

O relacionamento de Grazi e Marlon começou em 2023 e foi descoberto quando eles fizeram uma viagem juntos a Bahia. Em abril, ele postou uma foto dos dois juntos pela primeira vez.

Ainda segundo o Extra, o modelo passou grande parte do segundo semestre fora do Brasil, e a distância e a falta de objetivos em comum acabaram culminando no término.