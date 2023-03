Grazi Massafera e Marlon Teixeira são flagrados aos beijos em aeroporto

Apaixonada, Grazi Massafera foi flagrada trocando carinhos com o amado, o modelo Marlon Teixeira, em um aeroporto no Rio de Janeiro. O registro, feito por fãs, aconteceu nessa terça-feira (7), e mostra o casal aos beijos, “matando a saudade”.

Apesar de não ter assumido o relacionamento publicamente, a dupla já havia sido filmada antes, caminhando de mãos dadas na região da Chapada Diamantina, Bahia. A artista ainda foi vista na cidade de Itajaí, Santa Catarina, local onde Marlon nasceu. Sobre o envolvimento, Grazi apenas comentou, no Carnaval, que os dois estão “ficando”.

De acordo com o Extra, o casal teria se aproximado durante uma ação de coleta de lixo nas praias de Fernando de Noronha, no começo de janeiro.

Ex-affair de Bruna Marquezine, Marlon chegou a namorar com a também atriz Débora Nascimento, em 2021. No caso de Grazi, o relacionamento mais recente foi com o cineasta Alexandre Machafer, que chegou ao fim em fevereiro.