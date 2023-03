Babi Cruz pediu tempo ao novo namorado após críticas, diz site

Após assumir namoro com o empresário André Caetano, Babi Cruz virou alvo de críticas por seguir casada com Arlindo Cruz, 64 anos, que está em estado vegetativo irreversível desde 2017. Conforme o Observatório dos Famosos, ela pediu um tempo ao namorado devido à repercussão do caso.

Babi e Arlindo estão casados há 35 anos, mas ele está em estado vegetativo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele chegou a passar por 17 cirurgias, e carrega diversas sequelas.

Em pronunciamentos anteriores, a empresária declarou que não admite ser tratada como vilã, "pois em nenhum momento, desrespeitei, denegri, maculei, constrangi a imagem do Arlindo, dos meus filhos, netos, amigos e fãs".

Ela ainda detalhou que "cuidou e cuida do amor da vida vela" e "tem todo direito de se apaixonar novamente". Porém, André não teria ficado satisfeito com declaração de Babi que não se afastaria de Arlindo mesmo com o romance entre os dois.

Prioridade de sua vida

Em entrevista ao Em Off, Babi ressaltou que Arlindo é a prioridade da sua vida. "Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", disse a empresária.

O sambista, que não tem mais condições de falar ou andar, foi homenageado pela escola de samba Império Serrano, no Carnaval do Rio de Janeiro.

Ele estava no último carro do desfile, amparado por uma equipe médica e ao lado da família e amigos como Péricles, Marcelo D2 e Regina Casé.