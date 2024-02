Katy Perry é confirmada no Palco Mundo do Rock in Rio

O Rock in Rio 2024 anunciou três novas atrações nesta terça-feira (6). Katy Perry, Iza e Gloria Gaynor se apresentam no festival no dia 20 de setembro, data em que terá somente atrações femininas.

Ivete Sangalo e Angelique Kidjo também estão confirmadas para o mesmo dia. O festival acontece de 13 a 15 e 19 a 22 de setembro na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

Veja também

Essa será a terceira participação de Katy Perry no Rock in Rio. A cantora estadunidense será a atração principal do palco Mundo. Já Iza foi confirmada como atração principal do palco Sunset, onde também se apresenta Gloria Gaynor.

Ed Sheeran, Imagine Dragons, Jão, Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso, Ludmilla e Luisa Sonza já foram anunciados pelo festival.