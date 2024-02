Zeca Pagodinho comemora 40 anos de carreira em navio; valores chegam a R$ 56 mil

Para comemorar os 40 anos de carreira, Zé Pagodinho anunciou, nesta terça-feira (6), um cruzeiro temático. O artista se apresentará nos dias 6 a 9 de dezembro no navio com ingressos de diferentes valores.

Também haverá espetáculos de comédia, piscina, 19 bares e lounges e pista de boliche. A cabine mais barata, para duas pessoas, custa R$ 7.536. Já a mais cara custa R$ 56.040. Todas as tarifas também possuem o acréscimo de R$ 900 de taxa portuária.

"São 40 anos de sucesso, história, autenticidade, resiliência e personalidade. Se prepare para a cerveja gelada e atrações super especiais, teremos grandes encontros da música, o oceano como cenário e muito samba no pé", diz introdução do site da atração.

O cruzeiro sairá do Porto de Santos. O artista, conforme o Uol, irá receber os cantores Vanessa da Mata, Dilsinho, Jorge Aragão, Xande de Pilares e Diogo Nogueira, além da banda Fundo de Quintal.

No último domingo (4), o cantor lotou o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para também celebrar os 40 anos de vida no show business.

Saiba valores

Cabine Interna

Dupla – 12x R$ 239,00

Tripla – 12x R$ 209,00

Quadrupla – 12x R$ 189,00

Cabine Interna Superior

Dupla – 12x R$ 279,00

Tripla – 12x R$ 249,00

Quadrupla – 12x R$ 229,00

Cabine com Janela

Dupla – 12x R$ 289,00

Tripla – 12x R$ 259,00

Quadrupla – 12x R$ 239,00

Cabine com Varanda

Dupla – 12x R$ 299,00

Tripla – 12x R$ 269,00

Quadrupla – 12x R$ 259,00

Cabine com Varanda Superior

Dupla – 12x R$ 359,00

Tripla – 12x R$ 319,00

Quadrupla – 12x R$ 299,00

Cabine com Varanda Experience

Dupla – 12x R$ 579,00

Tripla – 12x R$ 489,00

Quadrupla – 12x R$ 449,00

Cabine Suíte Experience

Dupla – 12x R$ 679,00

Tripla – 12x R$ 569,00

Quadrupla – 12x R$ 519,00

Cabine Suíte com Jacuzzi Experience

Dupla – 12x R$1.119,00 tarifa

Tripla – 12x R$ 869,00 tarifa

Quadrupla – 12x R$ 749,00 tarifa

Quíntupla – 12x R$ 679,00 tarifa

Yacht Club Interna

Dupla – 12x R$ 1.179,00 tarifa

Yacht Club