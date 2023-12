Katiuscia Canoro viraliza nas redes sociais após se retratar três vezes seguidas; veja vídeo

A atriz Katiuscia Canoro repercutiu nas redes sociais, neste fim de semana, ao se desculpar três vezes seguidas por ter se atrapalhado ao divulgar um presente.

O caso começou na sexta-feira (8), quando ela postou um vídeo mostrando um 'kit de gin tônica' enviado pela Netflix e, ao agradecer o presente, se confundiu: ao invés de divulgar o filme "União Instável", em que faz parte do elenco, acabou mencionando o reality show "Casamento às Cegas".

No dia seguinte, sábado (9), ela divulgou as desculpas pela confusão entre as atrações.

VEJA VÍDEO

“Oi gente, bom-dia com filtro, eu vim aqui me retratar [...] porque ontem eu postei aqui — eu já não gosto muito de postar porque faço m* — o presente que ganhei da Netflix, aí Netflix me deu um kit de gin, coisa também que não dá pra dar pra mim, porque não tenho maturidade pra beber pouco” iniciou, explicando, em seguida, a troca de nomes. “Eu vim aqui agradecer e coloquei que eu tinha feito o filme ‘Casamento às Cegas’, mas não é nem um filme, é um reality, o filme que fiz se chama ‘União Instável’”, então finalizou e pediu desculpas.

Veja também

No entanto, minutos depois, a atriz postou outro vídeo se desculpando e esclareceu que não quis falar mal do reality show. “Oi gente, agora eu tomei um banho, esfriei melhor a cabeça, voltei aqui no vídeo que fiz, e aí parece que eu tô falando mal do 'Casamento às Cegas', mas não foi isso que eu quis dizer”

Em seguida, ela retornou e se desculpou novamente. “Gente, eu vou precisar me retratar mais uma vez, é a última vez, eu juro, parece que eu não gostei do presente, eu amei o presente, mesmo! Falei que não tenho maturidade para beber pouco, é verdade, mas amei, eu amo gin”, finalizou.

Os momentos viralizaram nas redes sociais, onde os internautas disseram terem se divertido com as retratações da atriz.

"Misericórdia. Não tem como não rir da Katiuscia Canoro", escreveu uma usuária do X, antigo Twitter. "O vídeo da Katiuscia Canoro viralizado e eu lembrando que por um tempo assistia 'Zorra Total' por causa da Lady Katy", destacou outro relembrando o personagem vivido pela atriz no programa de humor.