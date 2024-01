Karen Bachini começa a tatuar e é criticada por cobrar R$ 2 mil por trabalho

A influenciadora de beleza Karen Bachini voltou a ser alvo de críticas, nessa segunda-feira (29), após um usuário das redes sociais destacar que ela cobra cerca de R$ 2 mil para fazer uma tatuagem. Neste mês, a criadora de conteúdo anunciou o início da carreira no ramo, e os internautas questionaram o valor cobrado pelo serviço, já que ela é iniciante.

O tatuador Rafa Pratts usou o X, antigo Twitter, para comentar sobre o preço do trabalho da tatuadora inexperiente.

"Eu me f* para fechar as contas de casa e a Karen Bachini, que começou a tatuar semana passada, já tem tudo na mão e cobra R$ 2 mil para entregar um trabalho de aprendiz. Dá vontade de jogar tudo para o alto e botar currículo! Não tem nada a ver com arte, é sobre ser influencer de tattoo", desabafou.

Em resposta, Karen usou a mesma rede social para se defender das críticas. Ela justificou que o valor que recebe pelo trabalho como tatuadora é destinado a um fundo que visa auxiliar outras mulheres tatuadoras que não possuem a mesma condição financeira dela.

"Comecei a tatuar há cerca de um ano. Nunca fiquei com nenhum dinheiro cobrado. No começo, doava para Casa Neon e agora doo para um fundo das minas tatuadoras que tem o objetivo de ajudar mulheres tatuadoras que não tem tanta condição como eu", detalhou.

Em seguida, ela rebateu os comentários sobre os resultados das tatuagens que faz e explicou que não esconde que é inexperiente e nem promete um resultado perfeito.

"Sou iniciante, nunca escondi. Nunca prometi resultados perfeitos. Venho estudando pra caramba tattoo, desenho e aquarela. Já tinha curso de biossegurança, pois também sou body piercer, mas, mesmo assim estudei toda a biossegurança da tattoo, então nenhum cliente está correndo nenhum risco", escreveu.

A influenciadora de beleza também explicou o valor que cobra por tatuagem. "Sobre a precificação do trabalho de um artista. Isso nem devia estar sendo discutido porque a gente precisa valorizar o artista e não desvalorizar o trampo dele."

No X, outro tatuador rebateu os argumentos de Karen. "O ponto principal nem é a qualidade da tatuagem em si. É 'pular' etapas unicamente pelo teu nome e dinheiro. Passei 5 anos estudando para cobrar R$ 2 mil numa tatuagem, que leva no mínimo 6 horas de sessão, assim como várias das pessoas que estão apontando a incoerência nisso tudo", escreveu o profissional, que se identifica como El Arthuro na rede social.

Tatuagens feitas por Karen Bachini

Na sequência de postagens, a influenciadora aproveitou para compartilhar imagens do antes e depois tattoos feitas por ela:

Foto: reprodução/@kahbak via X

Acusações de plágio

Além do preço do serviço, outros usuários das redes sociais acusaram a influenciadora de copiar a arte de uma ilustradora chamada Nina. A artista, inclusive, se manifestou sobre o caso e pediu que os internautas parem de atacar Karen sobre o assunto.

"Em relação à tatuagem da Sailor Moon, estou conversando com a tatuadora e gostaria que as pessoas evitassem atacá-la. Agradeço pelo apoio contínuo de vocês na proteção de meu trabalho artístico. Entendo que pode ter havido um lapso de julgamento quando se trata de fazer referência a obras de arte on-line e revendê-las, mas não quero que as pessoas sejam criticadas por isso. Obrigada pela compreensão!", escreveu.