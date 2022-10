Kanye West é 'escoltado' para fora de empresa após se apresentar sem autorização

O rapper americano Kanye West, chamado de Ye, foi "escoltado" para fora da sede da Skechers no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde teria se apresentado sem ser convidado, segundo anunciou a empresa na quarta-feira (26).

Em nota, a Skechers revelou que o artista chegou às instalações da empresa sem avisar. "Considerando que Ye estava filmando sem autorização, dois executivos escoltaram o rapper e sua equipe para fora do prédio, após uma breve conversa", diz uma nota oficial sobre o caso.

Parcerias encerradas

Em seguida, a empresa norte-americana complementou que não possui nenhum plano de parceria com Ye, justamente por conta dos últimos pronunciamentos racistas e antissemitas reproduzidos por ele.

"A Skechers não está considerando, nem tem intenção alguma de trabalhar com West. Condenamos seus comentários recentes e não toleramos o antissemitismo nem qualquer outra forma de discurso de ódio", diz a nota da companhia.

A Adidas foi uma das empresas a romper o contrato com o músico, após comentários preconceituosos recentes. Segundo a Forbes, ele não está mais na lista de bilionários do mundo, justamente pelo encerramento de parceria com empresas como Balenciaga e Gap.