Justiça decide que Léo Maia não é filho afetivo de Tim Maia

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu, em julgamento que aconteceu na terça-feira (4), que o artista Léo Maia não é filho afetivo de Tim Maia, falecido em 1998. Um dos argumentos é de que não há provas que o cantor quis ser pai de Léo enquanto estava vivo. As informações são do “F5”.

“A afeição e o tratamento carinhoso, especialmente após relação de padrasto e enteado, por si só, não pode ser tida como intenção de adoção, sob pena de atribuir vontades a pessoas que, em vida, não declararam de forma expressa”, diz o trecho do documento divulgado pelo "F5".

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considera Carmelo Maia como o único filho de Tim Maia, mas ainda cabe recurso ao STJ.

Léo e Carmelo são filhos da mesma mãe, Maria de Jesus Gomes da Silva, a Geisa, mas apenas Carmelo é registrado como filho do cantor. Léo é fruto de outro relacionamento.

Carmelo entrou com uma ação em 2019 para impedir o meio-irmão de cantar, citar e usar o sobrenome do artista, e desde então os dois vivem um imbróglio na Justiça.

Relacionamento

Tim Maia e Geisa iniciaram o romance no início dos anos 70. Em um relacionamento cm idas e vindas, ela engravidou de outro homem durante um dos términos. O cantor pediu para voltar com ela, e adotou Léo. O menino, no entanto, não foi registrado por ele. No mesmo ano, Geisa engravidou de Carmelo.