Juliette comenta polêmica com press kit dado a Astrid Fontenelle: 'achei legal a iniciativa'

A ex-BBB e influenciadora Juliette Freire se posicionou favoravelmente a Astrid Fontenelle após polêmica envolvendo a jornalista. "Amores, eu achei legal a iniciativa da Astrid Fontenelle em fazer tipo uma caça ao tesouro", escreveu a paraibana no Twitter na tarde desta sexta-feira (24).

O comentário da campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21 se deu após a apresentadora do programa "Saia Justa" abandonar, nesta manhã, um press kit — conjunto de materiais de divulgação — de Juliette em frente à sua casa, no banco de uma praça.

Caixa com mimos de Juliette

Lá, foi deixada uma caixa com mimos como foto, camiseta e porta-copos com alusão à advogada e maquiadora.

"Eu acho que tem fã da Juliette que ia querer muito essa caixa. Vou deixar ela numa praça aqui no Morumbi. Vou mostrar pra vocês o banco que ela vai ficar nessa sexta, 7h30", comunicou Astrid por meio do Instagram Stories, no qual publicou uma sequência de vídeos sobre o assunto. "Agora vamos ver quem vai se interessar por esse pacote".

O que aconteceu com o press kit

Por algum tempo, a apresentadora ficou observando o embrulho do alto do prédio. "Já tem mais de uma hora que o pacotinho tá lá", seguiu, relatando que pessoas passavam pelo local e não se interessavam pelo objeto.

Uma dessas pessoas era um jardineiro, que molhava plantas e a grama do local. "Ele já lavou um banco, lavou outro, e o banco em que está o pacote ele só arrodeia", destacou em um dos vídeos. "E ele nem toca, ele nem mexe".

No último vídeo seguinte ao do jardineiro, postado cerca de duas horas depois, a caixa já não está no local deixado. "A caixa se foi", observou. "Que tenha ido para um fã de Juliette".

No Twitter, a ação da apresentadora não foi vista de modo positivo. Alguns taxaram a atitude como "deselegante", enquanto outros sugeriram desprezo e grosseria.

Legenda: Usuários do Twitter reagiram negativamente à atitude da apresentadora Foto: reprodução/Twitter

Vídeo resgatado

Uma usuária da rede resgatou um vídeo de semanas atrás, no qual Astrid abriu a caixa pela primeira vez e mostrou itens como foto, maquiagem, chinelos, porta-copos, entre outros. Alguns apontaram que ela teria guardado parte dos presentes e deixado só alguns no local.

Dada a repercussão do fato, a apresentadora publicou vídeos explicando a atitude: "Teve gente que não tem humor pra entender, sensibilidade, na verdade. Eu ganhei faz um tempão uma caixa cheio de coisas de Juliette pra divulgar as novas músicas", relatou ela, dizendo que ela mesma e o filho ficaram com alguns itens.

"Aí tinha uma foto da Juliette, uma caixa e os porta-copos. Eu achei que, como eu já tenho muito coisa, dessa vez, esse tipo de presente, eu poderia dividir com os fãs. Fiz uma graça, fiz um carinho pros fãs. Só isso"

"Eu não deixei o presente em uma praça; eu coloquei a caixa com três coisas", ressaltou, avisando que deixaria livros no local na semana que vem. "E eu amo os livros", finalizou.

'Cactos' se defendem

Após o comentário de Juliette, diversos seguidores da ex-BBB — conhecidos como "cactos" — se defenderam da repercussão gerada.

"Muitos comentários maldosos na internet que acabam se multiplicando e, como somos muitos, acaba ficando sob nossa responsabilidade", disse uma seguidora.

"Eu particularmente não me importei. Quero saber quando você vai me mandar um também", escreveu outra.