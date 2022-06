Julgamento Johnny Depp x Amber Heard ao vivo: veredito deve sair hoje (1); acompanhe

O júri sobre o processo de difamação do caso entre os atores Johnny Depp e Amber Heard deve chegar a um veredito nesta quarta-feira (1º). Após não terem chegado a um entendimento na terça-feira (31), os sete jurados em Fairfax, Estados Unidos, voltam a se reunir a partir das 9h do horário local (10h no horário de Brasília).

Johnny Depp x Amber Heard ao vivo

Entenda o caso Depp x Heard

O astro de "Piratas do Caribe" acusa a ex-esposa de difamação por uma coluna publicada no Washington Post em 2018, em que ela se definia como "uma personalidade pública que representa a violência doméstica". A atriz não mencionou Johnny Depp, mas o ex-marido pede 50 milhões de dólares de indenização, alegando que o ocorrido destruiu a carreira e reputação dele.

Amber Heard, contra-atacou pedindo o dobro, ou seja, 100 milhões de dólares. A atriz de 36 anos garante que estava exercendo o direito à liberdade de expressão ao escrever a coluna.

Nesta quarta-feira, o júri deverá responder a várias perguntas, se pronunciar sobre ambas as denúncias e determinar o montante dos eventuais danos e prejuízos.

O ator perdeu um primeiro processo por difamação em Londres, em 2020, contra o tabloide The Sun, que o chamou de "marido violento". Ao todo, Depp e Heard afirmam ter perdido, cada um, entre 40 e 50 milhões de dólares desde a publicação da coluna.

Como foram os julgamentos até agora?

Dezenas de testemunhas participaram do julgamento, entre elas, guarda-costas, executivos de Hollywood, agentes, especialistas da indústria do entretenimento, psiquiatras, médicos, amigos e familiares.

Depp e Amber estiveram amplamente expostos por vários dias durante o julgamento, transmitido pela televisão, que atraiu centenas de fãs, principalmente do ator.

Os jurados ouviram gravações de áudio e vídeos das acaloradas discussões do casal, além de fotos das lesões que Amber afirma ter sofrido durante o casamento.

Especialistas em saúde testemunharam por várias horas sobre um ferimento no dedo, que Depp sofreu durante as filmagens de um dos longas da série "Piratas do Caribe" na Austrália, em março de 2015.

Depp contou que a ponta do dedo médio da mão direita foi decepada quando Amber atirou uma garrafa de vodca contra ele. Amber disse não saber como ocorreu a lesão.

Ambos concordaram que Depp chegou a escrever mensagens nas paredes, nos abajures e espelhos com um dedo ensanguentado.

Amber afirmou que Depp se tornava um "monstro" física e sexualmente abusivo quando usava álcool e drogas excessivamente, e resistiu aos repetidos esforços dela para conter seu uso.

Conforme a atriz, o ex-marido prometeu a "humilhação mundial" se ela o deixasse. Amber foi objeto de uma extensa campanha nas redes sociais sob o lema "#JusticeForJohnnyDepp".

Depp declarou que foi "brutal" escutar as "hediondas" e "extravagantes" acusações de abuso doméstico de sua ex-esposa.

"Nenhum ser humano é perfeito, claro que não, nenhum de nós é, mas nunca cometi agressão sexual nem abuso físico em minha vida", disse.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn