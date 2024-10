José Loreto e Luisa Arraes dão beijo durante festa de elenco de 'No Rancho Fundo'

Os atores José Loreto e Luisa Arraes participaram da festa de encerramento das filmagens da novela “No Rancho Mundo”, no fim de semana. Em momento registrado pelo ator Thardelly Lima e publicado nas redes sociais, eles foram flagrados dando um selinho.

Loreto e Luisa estão dançando juntos, quando ele a pega pela cintura e lhe dá um beijo. O ator deu vida ao personagem Marcelo Gouveia no folhetim, enquanto Luisa interpretou Blandina. A atriz, assim como Loreto, está solteira após o fim do relacionamento amoroso com Caio Blat.

Este ano, Luisa já foi vista acompanhada do cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller. Em fevereiro, inclusive, eles foram flagrados trocando beijos. Na época, a atriz ainda era casada com Caio, com quem mantinha relacionamento não monogâmico.