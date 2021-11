Jornalistas José Hamilton Ribeiro e Eduardo Faustini deixam Globo

José Hamilton Ribeiro e Eduardo Faustini, jornalistas de carreira da Rede Globo, deixaram a emissora nesta quinta-feira (25). Hamilton reforçou o jornalismo da Globo há mais de 40 anos, tendo passado pelo ‘Fantástico’, pelo ‘Globo Repórter’ e pelo ‘Globo Rural’ e Faustini, até então, era um dos principais repórteres investigativos do ‘Fantástico’.

As informações são do Splash, do Uol, que apurou ainda que as saídas provocaram comoção nas redações da Globo. Em nota enviada, a Globo sinalizou que o desligamento foi “de comum acordo depois de uma linda trajetória na TV”.

Trajetória de José Hamilton Ribeiro

Hamilton já trabalhou no jornal Folha de S. Paulo antes de entrar para a Globo. Na emissora, atuou como freelancer para o ‘Globo Rural’, na década de 80, e depois passou a compor a equipe fixa do programa.

O jornalista também já reportou a Guerra do Vietnã, onde chegou a perder uma perna após pisar numa mina terrestre, e ganhou diversos prêmios como o Maria Moors Cabot, concedido a jornalistas pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos.

Trajetória de Eduardo Faustini

Eduardo Faustini é conhecido como o “repórter secreto” do ‘Fantástico’ e estava na Globo desde o início dos anos 90. Suas reportagens já denunciaram esquemas de corrupção, guerras entre policiais e traficantes e grupos de extermínio.