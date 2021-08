Jennifer Aniston e David Schwimmer, de 'Friends', estão juntos após episódio especial, diz revista

Os atores Jennifer Aniston, 52 anos, e David Schwimmer, 54, de "Friends", estão juntos, conforme apontou a revista britânica Closer nessa segunda-feira (9). A aproximação se deu depois de ambos revelarem, no especial comemorativo de 25 anos da série, terem sentimentos um pelo outro — os quais foram canalizados para os personagens.

Uma fonte disse à publicação que, após o especial, relembrar o passado despertou emoções para ambos os artistas, e que a química entre os dois ainda existia. "Eles começaram a enviar mensagens de texto imediatamente após as filmagens e, apenas no mês passado, David saiu de sua casa em Nova York para ver Jen em Los Angeles", contou.

Ainda segundo a testemunha, o casal tem passado um tempo na casa da atriz, onde desfrutam de bons momentos, riem e conversam. "Eles também foram vistos bebendo vinho, conversando profundamente, enquanto caminhavam em torno de um dos vinhedos favoritos de Jen em Santa Bárbara, onde estava claro que havia muita química entre eles".

Revelações no especial

Schwimmer lembrou, durante a reunião do elenco, que se interessara pela colega, no papel de Rachel Green, no início das gravações. "Na primeira temporada, eu me apaixonei por Jen", revelou o ator, emendando uma lamentação.

"Foi como se dois navios se cruzassem, porque um dos dois sempre estava em um relacionamento. E nós nunca cruzamos essa linha; [sempre] a respeitamos", relatou o ator.

Jennifer Aniston, em resposta, revelou que o sentimento foi recíproco. "Lembro de uma vez ter dito a David que seria uma pena se a primeira vez que nos beijássemos fosse em rede nacional", rememorou a atriz, vencedora de um Emmy pela personagem em 2002.

"E, claro, a primeira vez que nos beijamos foi naquela cafeteria. Então, canalizamos toda nossa adoração e amor para Ross e Rachel".

Na última semana, postagens semelhantes nos perfis dos dois artistas nas redes sociais ampliaram as suspeitas de que o fogo na relação entre eles ressurgiram após o episódio especial.

David Schwimmer publicou foto com uma camiseta estampada com as silhuetas dos personagens Ross e Rachel para promover a sitcom — e Aniston foi marcada na altura do coração do ator. O comentário da atriz foi especial:

“Para ficar gravado… nós NÃO estávamos dando um tempo”, disse a atriz, aludindo a uma fala icônica na série.