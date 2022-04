IZA fará show na festa do BBB 22 desta quarta-feira (6)

A cantora IZA canta nesta quarta-feira (22) no BBB 22. Com o fim das festas de líder, os eventos agora serão somente temáticos ou com atrações musicais. A artista é veterana de performances na "casa mais vigiada do Brasil", sendo sua quarta vez como convidada.

O repertório da noite conta com hits como "Dona de Mim", "Evapora", "Toda Sua" e os mais recentes lançamentos da carioca, "Sem Filtro" e "Gueto".

"As portas do BBB sempre estiveram abertas para mim", comentou a cantora em entrevista à TV Globo. Ela contou que já chegou a ser aceita para entrar como participante no reality, mas sentiu que precisava focar no começo de sua carreira.

"Para quem já enviou currículo para ser da equipe do BBB e já passou pela sensação de poder trabalhar no programa, é muito incrível estar lá cantando", comenta.

Reta final

IZA falou sobre o sentimento de cantar para os brothers na reta final do reality show. Segundo a artista, é importante dar um pouco de "ânimo e de fé" ao elenco nesse momento.

"Não consigo imaginar o que é ficar confinada em uma casa, sendo testada todos os dias, lidando com seus limites e morrendo de saudades de casa. Então, espero muito que esse show seja um respiro para a galera que está lá", diz.