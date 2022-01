Iza curte férias em Dubai ao lado do marido Sérgio Santos

A cantora Iza está em Dubai, nos Emirados Árabes, para curtir as férias ao lado do marido Sérgio Santos. A carioca de 31 anos compartilhou um vídeo durante passeio de lancha e escreveu na legenda: "Diazão com meu talismã, tá ligado?".

A referência ao talismã é a da música homônima de Iza. Por meio dos stories, a jurada do The Voice Brasil publicou mais momentos em Dubai nesta segunda-feira (10).

"Cai na água igual jaca podre, mas tudo bem", brincou a artista na legenda ao postar vídeo saltando do iate.