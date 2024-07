Ivete Sangalo revela por que não deve voltar para o The Masked Singer Brasil

Ivete Sangalo revelou, em entrevista à revista Quem, que não deve participar da próxima temporada do 'The Masked Singer Brasil', na Globo. Segundo ela, ficaria "difícil conciliar" o trabalho na televisão e outras responsabilidades de sua carreira.

"A televisão é uma parte essencial da minha vida. Não consigo imaginar minha vida sem a comunicação e a interação com as pessoas e o público. No entanto, realmente estava ficando difícil conciliar tudo," disse a artista à Quem.

No lugar de Ivete, quem vai assumir o posto no reality show é a apresentadora Eliana, recém-contratada pela Globo.

Eliana no 'The Masked Singer Brasil'

Eliana ganhou uma mensagem de parabéns de Ivete Sangalo por assumir o seu lugar no 'The Masked Singer Brasil'.

"Eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV. [...] Eu, como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito", celebrou a baiana.