Irmã de Paulo Gustavo agradece cunhado Thales Bretas: 'anjo em nossas vidas'

A irmã o ator Paulo Gustavo, Ju Amaral, usou o Instagram para mandar mensagem carinhosa ao cunhado Thales Bretas, logo após atualizar sobre o estado de saúde do humorista. "Você é um anjo em nossas vidas", relatou.

Internado com Covid-19, Paulo Gustavo segue em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento da doença, mas apresenta quadro de estabilidade clínica, segundo equipe médica.

"Obrigada por amar tanto o meu irmão e cuidar tão bem dele!", escreveu Ju Amaral. "Deus nos uniu como família, e o que Deus uniu, ninguém separa! Você é um anjo nas nossas vidas", completou.

Ainda por causa do tratamento no artista, em estado grave pelas complicações do coronavírus, Ju Amaral comentou os momentos difíceis da família nesse período.

Legenda: Além de agradecer Bretas, Ju Amaral relatou a saudade do irmão na publicação Foto: reprodução/Instagram

"A espera é muito ruim, mas todos os dias eu fecho os meus olhos e te vejo na minha frente, converso com você, seguro suas mãos e você sorri para mim! A saudade tá apertando, mas a minha fé está firme!", também pontuou.

Tratamento continua

De acordo com a mais recente atualização, Paulo Gustavo segue em tratamento intensivo e apresenta estabilidade até então. Ainda assim, médicos apontam um quadro geral otimista.

"O ator foi submetido há cinco dias a uma toracoscopia para correção de uma fístula bronco-pleural. Uma nova fístula bronco-pleural foi identificada na noite de quinta (8), tendo sido realizada na manhã de sexta (09) novo procedimento, desta vez por via endoscópica", confirma o boletim.

Enquanto isso, Paulo Gustavo continua em uso da ventilação mecânica e de ECMO, uma espécie de tratamento com pulmão artificial.