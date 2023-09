Íris Stefanelli defende Diego Alemão após ele ser preso

A ex-BBB Íris Stefanelli usou suas redes sociais para defender Diego Alemão, que foi preso em flagrante no Rio de Janeiro, na terça-feira (26), por porte ilegal de arma de fogo. Após a prisão, o ex-BBB foi internado em uma clínica de reabilitação.

“Se ele era um cara violento ou agressivo? Jamais. Ele é um rapaz maravilhoso, carinhoso, um bom filho, alegre, brincalhão. Sempre foi uma pessoa muito querida, que admiro. Tenho um carinho enorme por ele. Eu não sei o que aconteceu direito. Mas o que eu tenho para falar da pessoa dele é isso”, disse Íris sobre o amigo.

Assuntos relacionados

Ela e Alemão se conheceram no BBB 7, onde viveram um triângulo amoroso com Fani Pacheco. Após o término do reality show, a relação não foi para frente, mas os três continuaram amigos.

Depressão

O advogado de Alemão, Jeffrey Chiquini, disse que o ex-BBB foi internado espontaneamente devido à depressão e uso de substâncias químicas.