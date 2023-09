Diego Alemão estava 'alterado', ameaçou taxistas e iria atirar se fosse contrariado, diz testemunha

Preso por porte ilegal de arma de fogo, o ex-BBB Diego Alemão teria ameaçado taxistas em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada dessa terça-feira (26). De acordo com testemunhas, a intimidação ocorreu poucas horas antes de ele ser detido.

Ouvida pelo jornal O Globo, uma pessoa que presenciou o ocorrido relatou que o ex-BBB chegou ao local por volta de 0h30, parecendo “alterado”. Ele teria exigido que um dos taxistas da área o levasse até a Barra da Tijuca, na Zona Oeste, por R$ 150. Os profissionais, no entanto, negaram a proposta inicialmente.

Segundo o relato, Alemão teria insistido, chegando a afirmar que, se os motoristas não aceitassem, sacaria sua arma e atiraria.

“Queria pegar corrida com taxista, disse que pagava R$ 150, mas acho que dava mais. Ele disse que se não aceitassem, ele ia sacar a arma e atirar. [...] Tinham algumas pessoas no estabelecimento, mas era principalmente motorista de aplicativo aqui na frente à noite”, afirmou a testemunha.

Gerente de um negócio próximo ao ocorrido, um homem ficou preocupado após ouvir relatos sobre o episódio, e afirmou que foram os próprios motoristas que acionaram as autoridades.

“Todos correm risco, quem tá dentro de casa também. Vai e dispara, aí o tiro pega na janela de um apartamento. Uma pessoa totalmente desequilibrada quem faz isso. Foram os próprios taxistas que chamaram a Polícia”, contou.

PRISÃO

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), a corporação foi acionada para investigar a presença de um homem armado na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema.

Uma equipe do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi deslocada para checar a denúncia, mas, ao chegar ao local indicado, recebeu a informação de que o suspeito havia entrado em um táxi. Com reforços, os policiais conseguiram interceptar o veículo, onde estava o ex-BBB, sentado no banco traseiro. Ao revistá-lo, os agentes encontraram um revólver calibre 32, com duas munições. Outras seis balas, de mesmo calibre, estavam na cartucheira do coldre.

Após o flagrante, Alemão acabou sendo preso por porte ilegal de arma e levado para a 12ª Delegacia Policial, em Copacabana, mas foi liberado após pagar R$ 4 mil de fiança.

Ainda segundo o jornal O Globo, ao deixar a unidade de segurança, Diego declarou que carregava a arma para se proteger, “Venha para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum. Eu tenho uma arma não municiada, que estava debaixo do carro. Há muitos anos registrada. [...] Eu sou pouco ameaçado, pouco extorquido,” afirmou ele.