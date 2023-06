Iran Malfitano posta foto com outra mulher e internautas questionam sobre namoro com Bárbara Borges

Uma postagem feita pelo ator Iran Malfitano no sábado (3) com Luiza Hermeto causou alvoroço entre os internautas. Muitos acreditaram ser um possível affair amoroso e questionaram sobre o namoro com a atriz Bárbara Borges. Contudo, o que não sabiam é que a mulher que aparece nos cliques é irmã do artista.

“Tardezinha com ela”, escreveu o ator, na legenda da publicação.

Barbára Borges brincou com os comentários da postagem. “Cadê a Babi????? Queria tá aí mas to aqui amando ver vocês juntos!!! Amo muitoooo”, escreveu a ex-paquita e vencedora do reality A Fazenda.

Enquanto muitos criticavam sem saber a verdade, outros rebatiam os questionamentos, chamando atenção para a desinformação.

Romance

Os dois atores se aproximaram durante o confinamento d'a Fazenda, que também contou com Malfitano. Eles chegaram juntos à final em que Bárbara levou a melhor. O romance só começou após o fim do programa.

Depois da repercussão, o casal fez cliques com o rosto coladinho enquanto relaxavam em uma rede. Na legenda, a frase: "E por aqui tudo vai bem”.